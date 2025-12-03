Трамп, Путин и Зеленский за одним столом: министр войны США описал свой "ужин мечты"

Министр войны США Пит Хегсет назвал трех мировых лидеров, которых пригласил бы на свой "ужин мечты". По его словам, ими являются президенты США, Украины и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Хегсета журналистке Кэти Миллер.

Во время интервью американский министр рассказал, что гостями его "ужина мечты" являются президент Дональд Трамп, глава Кремля Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

"Это был бы ужин ради мира", - сказал министр войны США, добавив, что среди блюд были бы стейки и салат с "русской заправкой".

Мирный план США

Отметим, что заявление Хегсета прозвучало на фоне попыток команды президента США Дональда Трампа достичь урегулирования войны в Украине, продвигая так называемый "мирный план".

Напомним, что вчера, 2 декабря состоялась пятичасовая встреча Путина с американской делегацией, в которую вошли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Они обсуждали последнюю версию "мирного плана" по завершению полномасштабного вторжения России в Украину. По словам Зеленского, этот план удалось сократить до 20 пунктов и он выглядит лучшим для Киева.