Трамп, Путін і Зеленський можуть зустрітися в Європі або на Близькому Сході, - ЗМІ

Тристоронній саміт президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Європі або на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За неофіційними даними, потенційну локацію для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна обговорювали під час сьогоднішньої відеоконференції, у якій узяли участь президенти США, України та європейські лідери.

Ймовірно, вони розглядали міста в Європі та на Близькому Сході.