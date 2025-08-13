Трамп, Путин и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке, - СМИ

Трехсторонний саммит президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может пройти в Европе или на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По неофициальным данным, потенциальная локация для встречи Зеленского, Трампа и Путина обсуждалась во время сегодняшней видеоконференции, в которой приняли участие президенты США, Украины и европейские лидеры.

Вероятно, они рассматривали города в Европе и на Ближнем Востоке.