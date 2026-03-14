Трамп публічно визнав, що купує взуття своїм міністрам: що відомо про дивне правило

Трамп публічно визнав, що іноді купує взуття членам своєї адміністрації, - але спростував повідомлення про те, що робить це масово та навмання.

Що написали ЗМІ

Раніше The Wall Street Journal повідомив, що Трамп нібито вгадував розміри взуття своїх чиновників і наказував помічникам надсилати їм класичні туфлі Florsheim із записками.

Президент цю інформацію заперечив, але взуття назвав якісним.

Що сказав Трамп

"Як людина, яка багато років ходила у взутті, яке було непридатним і не дуже зручним, я отримую від цього задоволення", - сказав він.

За словами президента, він пропонує купити взуття тим із команди, хто скаржиться на незручності.

"Здається, все досить добре виходить. Тепер вони виглядають ошатно та гарно", - зазначив Трамп.

Окремо він розкритикував кросівки в офісі.

"Мені ніколи не подобалося, коли члени кабінету ходять у кросівках. Кросівки - це чудово, але я не хочу, щоб члени мого кабінету носили кросівки, тому я куплю їм пару взуття - це подарунок від Дональда Трампа", - пояснив він.

Віцепрезидент Джей Ді Венс ще у грудні розповів, що Трамп купив йому та держсекретарю Марко Рубіо "чотири пари взуття", бо хотів, щоб керівники країни виглядали достойно.

За даними WSJ, у Білому домі навіть жартують із цієї звички. Один чиновник розповів виданню, що дехто побоюється не вдягати подаровані туфлі.