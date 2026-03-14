Трамп публично признал, что покупает обувь своим министрам: что известно о странном правиле

Президент США Дональд Трамп публично признал, что иногда покупает обувь членам своей администрации. Также он объяснил истинную цель таких подарков.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом президент США заявил в интервью ведущему Брайану Килмиду.
Трамп публично признал, что иногда покупает обувь членам своей администрации, - но опроверг сообщения о том, что делает это массово и наугад.
Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Трамп якобы угадывал размеры обуви своих чиновников и приказывал помощникам присылать им классические туфли Florsheim с записками.
Президент эту информацию отрицал, но обувь назвал качественной.
"Как человек, который много лет ходил в обуви, которая была непригодной и не очень удобной, я получаю от этого удовольствие", - сказал он.
По словам президента, он предлагает купить обувь тем из команды, кто жалуется на неудобства.
"Кажется, все достаточно хорошо получается. Теперь они выглядят нарядно и красиво", - отметил Трамп.
Отдельно он раскритиковал кроссовки в офисе.
"Мне никогда не нравилось, когда члены кабинета ходят в кроссовках. Кроссовки - это прекрасно, но я не хочу, чтобы члены моего кабинета носили кроссовки, поэтому я куплю им пару обуви - это подарок от Дональда Трампа", - пояснил он.
Вице-президент Джей Ди Вэнс еще в декабре рассказал, что Трамп купил ему и госсекретарю Марко Рубио "четыре пары обуви", потому что хотел, чтобы руководители страны выглядели достойно.
По данным WSJ, в Белом доме даже шутят над этой привычкой. Один чиновник рассказал изданию, что некоторые опасаются не надевать подаренные туфли.
Ранее Рубио сфотографировали в заметно больших ботинках от президента.
Times и Guardian писали, что похожие подарки получили и другие чиновники - часть из них частным образом жалуется, что носят президентскую обувь вопреки собственным предпочтениям.
