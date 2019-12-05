Трамп просит Верховный суд заблокировать передачу его финансовых документов Конгрессу

Юридическая команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой заблокировать действие повестки нижней палаты Конгресса США относительно передачи ей финансовых документов Трампа за последние восемь лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечается, 5 декабря Трамп аргументировал блокировку повестки о выдаче его финансовых документов тем, что Палата представителей превысила свои полномочия.

"Дональд Трамп 5 декабря попросил Верховный суд заблокировать повестку о выдаче его финансовых документов, аргументируя это тем, что Палата представителей превысила свои полномочия, когда выступила с требованием к бухгалтерской фирмы Трампа Mazars USA предоставить его личную документацию", - говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд США по просьбе юристов Белого дома приостановил решение последней судебной инстанции, которое позволяло передать эти документы Конгресса США. В течение ближайших дней судьи последней инстанции должны решить, принять ли апелляцию главы Белого дома.

Тем временем, адвокаты Трампа прорабатывают линию защиты своего клиента в другом деле - о выдаче американскими законодателями повестки немецкому Deutsche Bank с запросом подобных документов. Пока длится судебное разбирательство, документы не будут передаваться.

Напомним, Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке определил, что Палата представителей Соединенных Штатов может требовать от Deutsche Bank и банка Capital One банковские записи президента Дональда Трампа.

Ранее в Вашингтоне окружной судья вынес решение в пользу комитета Палаты представителей США, который запрашивал финансовые документы американского президента Дональда Трампа в его бухгалтерской фирмы.

В начале мая Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговых деклараций президента Дональда Трампа. Министр финансов Стивен Мнучин назвал беспрецедентной просьбе, в связи с которым возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков.