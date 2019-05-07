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Минфин США отказал Конгрессу в доступе к декларациям Трампа

Новости » Политика    07.05.2019 - 09:59
Минфин США отказал Конгрессу в доступе к декларациям Трампа
Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Стивен Мнучин назвал беспрецедентным соответствующий запрос Конгресса

Министерство финансов США отказало Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times.

В частности, издание пишет, что министр финансов США Стивен Мнучин в письме главе комитета по методам и средствам Палаты представителей, демократу Ричарду Нилу отказал в доступе к декларациям Трампа.

"Из уважения к ранее установленному комитету дедлайну и в соответствии с нашей приверженностью к оперативным действиям, я информирую вас о том, что у министерства может не оказаться возможности исполнить запрос в рамках правового поля", - отметил Мнучин.

Он также добавил, что "запрос комитета беспрецедентен", в связи с чем "возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков".

Напомним, в апреле в Белом доме отказали в передаче демократам налогового отчета Трампа.

Отметим, ранее в Конгрессе требовали налоговые документы президента за 6 лет.

 

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