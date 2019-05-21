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В США суд обязал предоставить Конгрессу налоговые декларации Трампа

Новости » Политика    21.05.2019 - 04:58
В США суд обязал предоставить Конгрессу налоговые декларации Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США собирается подать апелляцию

В Вашингтоне (США) окружной судья вынес решение в пользу комитета Палаты представителей США, который запрашивал финансовые документы американского президента Дональда Трампа у его бухгалтерской фирмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По информации издания, судья Амит Мехта также отклонил просьбу Трампа отложить принятие решения до апелляции.

Трамп, в свою очередь, заявил, что не согласен с решением судьи и собирается подать апелляцию.

Адвокаты Трампа и его компании считают, что запросы Комитета по надзору Палаты представителей к бухгалтерской фирме о предоставлении налоговых деклараций выходят за рамки полномочий Конгресса, установленные конституцией.

Отметим, ранее демократы в Конгрессе США официально затребовали у Налогового управления США раскрыть налоговые отчисления Трампа за 2013-2018 годы, а также детали возможных налоговых проверок в отношении Трампа и его бизнеса.

Напомним, в начале мая Министерство финансов США отказало Конгрессу в доступе к налоговым декларациям президента Дональда Трампа. Министр финансов Стивен Мнучин назвал просьбу беспрецедентной, в связи с которым "возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков".

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