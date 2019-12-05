Трамп просить Верховний суд заблокувати передачу його фінансових документів Конгресу

Юридична команда президента Сполучених Штатів Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням заблокувати дію повістки нижньої палати Конгресу США щодо передачі їй фінансових документів Трампа за останні вісім років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначається, 5 грудня Трамп аргументував блокування повістки щодо видачі його фінансових документів тим, що Палата представників перевищила свої повноваження.

"Дональд Трамп 5 грудня попросив Верховний суд заблокувати повістку щодо видачі його фінансових документів, аргументуючи це тим, що Палата представників перевищила свої повноваження, коли виступила з вимогою до бухгалтерської фірми Трампа Mazars USA надати його особисту документацію", - йдеться у повідомленні.

Раніше Верховний суд США на прохання юристів Білого дому призупинив рішення останньої судової інстанції, яке дозволяло передати ці документи Конгресу США. Протягом ближчих днів судді останньої інстанції мають вирішити, чи прийняти апеляцію глави Білого дому.

Тим часом, адвокати Трампа опрацьовують лінію захисту свого клієнта в іншій справі - щодо видачі американськими законодавцями повістки німецькому Deutsche Bank із запитом подібних документів. Поки триває судовий розгляд, документи не передаватимуться.

Нагадаємо, Федеральний апеляційний суд у Нью-Йорку визначив, що Палата представників Сполучених Штатів може вимагати від Deutsche Bank та банку Capital One банківські записи президента Дональда Трампа.

Раніше у Вашингтоні окружний суддя виніс рішення на користь комітету Палати представників США, який запитував фінансові документи американського президента Дональда Трампа у його бухгалтерської фірми.

На початку травня Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа. Міністр фінансів Стівен Мнучин назвав прохання безпрецедентною, у зв'язку з яким виникають серйозні питання конституційного характеру, рішення яких може мати далекосяжні наслідки для всіх платників податків.