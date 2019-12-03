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Суд разрешил Конгрессу США требовать от банков финансовые документы Трампа

Новости » Политика     03.12.2019 - 21:29
Суд разрешил Конгрессу США требовать от банков финансовые документы Трампа
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

По мнению суда, интересы комитетов Палаты представителей США значительно выше любых общественных интересов

Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке определил, что Палата представителей Соединенных Штатов может требовать от Deutsche Bank и банка Capital One банковские записи президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечается, интересы комитетов Палаты представителей США значительно выше любых общественных интересов.

"Интересы комитетов Палаты в реализации их конституционно-законодательной функции является значительно выше любых общественных интересов, связанных с избежанием риска отвлечения внимания руководителя (от работы) в результате раскрытия документов, отражающие его личные финансовые операции", - говорится в сообщении.

По мнению издания, этим судебным решением нанесен еще один удар по попытках президента Соединенных Штатов блокировать усилия Конгресса по получении его финансовых данных.

Напомним, ранее в Вашингтоне окружной судья вынес решение в пользу комитета Палаты представителей США, который спрашивал финансовые документы американского президента Дональда Трампа в его бухгалтерской фирмы.

Кроме того, в начале мая Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговых деклараций президента Дональда Трампа. Министр финансов Стивен Мнучин назвал беспрецедентной просьбе, в зв'связи с которым возникают серьезные вопросы конституционного характера, решение которых может иметь далеко идущие последствия для всех налогоплательщиков".

Ранее сообщалось, что председатель Комитета государственных доходов Палаты представителей Конгресса США, демократ Ричард Нил просил Налоговое управление передать ему личные и корпоративные налоговые декларации Дональда Трампа за последние шесть лет.

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