Трамп прокомментировал протесты во Франции

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США связывает протесты во Франции с Парижским соглашением по климату

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал массовые протесты во Франции при участии представителей движения "желтые жилеты". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского президента.

По его словам, Парижское соглашение по климату не приносит пользы французской столице.

"Парижское соглашение не лучшим образом работает для Парижа. Протесты и беспорядки проходят по всей Франции. Люди не хотят платить большие суммы денег, в основном странам третьего мира (управление в которых сомнительное), чтобы, возможно, защитить окружающую среду. Они скандируют "Нам нужен Трамп!" Люблю Францию", - написал американский президент.

Напомним, сегодня, 8 декабря, во Франции во время массовых акций протеста "желтых жилетов" правоохранители задержали около 700 человек, из них 575 в Париже.

Власти Франции обсуждали возможность введения режима чрезвычайного положения из-за протестных акции в Париже. По словам представителя французского правительства Бенжамена Гриво, инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что те, кто несут ответственность за беспорядки "не хотят изменений или улучшений, им нужен хаос".

Добавим, из-за протестов "желтых жилетов" в Париже будут закрыты музеи и исторические памятники. Кроме того, из-за массовых протестов сегодня не будет работать Эйфелева башня.