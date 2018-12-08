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Трамп прокоментував протести у Франції

Новини » Політика    08.12.2018 - 16:44
Трамп прокоментував протести у Франції
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США пов'язує протести у Франції з Паризькою угодою по клімату

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував масові протести у Франції за участю представників руху "жовті жилети". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського президента.

За його словами, Паризька угода по клімату не приносить користі французькый столиці.

"Паризька хартія не найкращим чином працює для Парижа. Протести і заворушення проходять по всій Франції. Люди не хочуть платити великі суми грошей, в основному країнам третього світу (управління в яких сумнівне), щоб, можливо, захистити навколишнє середовище. Вони скандують "Нам потрібен Трамп!" Люблю Францію", - написав американський президент.

Трамп прокоментував протести у Франції

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, у Франції під час масових акцій протесту "жовтих жилетах" правоохоронці затримали близько 700 осіб, з них 575 в Парижі.

Влада Франції обговорювала можливість введення режиму надзвичайного стану через протестні акції в Парижі. За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що ті, хто несуть відповідальність за заворушення "не хочуть змін або поліпшень, їм потрібен хаос".

Додамо, із-за протестів "жовтих жилетів" в Парижі будуть закриті музеї та історичні пам'ятки. Крім того, через масові протести сьогодні не буде працювати Ейфелева вежа.

У Брюсселі "жовті жилети" влаштували бійку з поліцією, більше 100 осіб затримано Протести "жовтих жилетів" у Франції: кількість затриманих зросла до 700 осіб
Новини України ФранціяпротестПарижДональд Трамп
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