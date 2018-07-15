Трамп закликав Терезу Мей "подати в суд на ЄС, а не вести переговори"

Однак прем'єр-міністр Великобританії закликала критиків підтримати її план для Brexit

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністру Великобританії Терези Мей потрібно подавати в суд на Європейський союз (ЄС), а не вести з ними переговори. Про це заявила Тереза Мей, передає ВВС.

Так, Мей зазначила, що американський президент порадив їй "подати в суд на ЄС, а не вступати в переговори".

Проте вона закликала критиків підтримати її план для Brexit.

Відзначимо, 6 липня прем'єр-міністру Великобританії Терези Мей і її кабінету міністрів вдалося подолати розбіжності з питань торгівлі та митниці після виходу з Євросоюзу і узгодити спільну позицію по "м'якому" Brexit.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що прийнятий урядом Терези Мей план "м'якого" виходу з Євросоюзу (Brexit) може перешкодити укладенню торгового угоди між Великобританією і США.

У свою чергу Тереза Мей попередила, що Brexit може не відбутися через спроби законодавців зірвати її план виходу з Європейського Союзу.