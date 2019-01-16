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Трамп призвал остановить преступность на южной границе США

Новости » Политика    16.01.2019 - 15:17
Трамп призвал остановить преступность на южной границе США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США отметил, что по всему миру построено 77 больших стен на границе

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз призвал остановить преступность на южной границе США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Он отметил, что сейчас по всему миру построено 77 больших стен на границе.

Трамп призвал остановить преступность на южной границе США

"В настоящее время в мире построено 77 крупных или значительных стен на границе, а 45 стран планируют или строят стены. Только с 2015 года в Европе было построено более 800 миль стен. Все они были признаны почти на 100% успешными. Остановим преступление на нашей южной границе!" - написал глава США.

Напомним, во вторник Трамп заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе. По мнению главы США, демократы не хотят обезопасить границу.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 января глава США заявил о гуманитарном кризисе на южной границе Штатов. По его словам, ситуация на границе намного хуже, чем кто-либо мог вообразить.

Добавим также, президент США заявил, что к американской границе движется новый караван мигрантов из Гондураса. Американский лидер подчеркнул, что его может остановить лишь стена. Трамп призвал демократов "прекратить играть в политические игры" и прекратить "шатдаун".

Трамп заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе США Трамп заявил, что к границе США движется новый караван мигрантов из Гондураса
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтенаДональд Трамп
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