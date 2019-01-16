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Трамп закликав зупинити злочинність на південному кордоні США

Новини » Політика    16.01.2019 - 15:17
Трамп закликав зупинити злочинність на південному кордоні США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США зазначив, що по всьому світу побудовано 77 великих стін на кордоні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у черговий раз закликав зупинити злочинність на південному кордоні США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Він зазначив, що зараз по всьому світу побудовано 77 великих стін на кордоні.

Трамп закликав зупинити злочинність на південному кордоні США

"На даний час у світі побудовано 77 великих або значних стін на кордоні, а 45 країн планують або будують стіни. Тільки з 2015 року в Європі було побудовано більше 800 миль стін. Усі вони були визнані майже на 100% успішними. Зупинимо злочин на нашому південному кордоні!" - написав глава США.

Нагадаємо, у вівторок Трамп заявив, що американці почали усвідомлювати кризу на кордоні. На думку глави США, демократи не хочуть убезпечити кордон.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 січня глава США заявив про гуманітарну кризу на південному кордоні Штатів. За його словами, ситуація на кордоні набагато гірша, ніж будь-хто міг уявити.

Додамо також, президент США заявив, що до американського кордону прямує новий караван мігрантів з Гондурасу. Американський лідер підкреслив, що його може зупинити лише стіна. Трамп закликав демократів "припинити грати в політичні ігри" і припинити "шатдаун".

Трамп заявив, що американці почали усвідомлювати кризу на кордоні США Трамп заявив, що до кордону США насувається новий караван мігрантів з Гондурасу
Новини України Сполучені Штати АмерикиСтенаДональд Трамп
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