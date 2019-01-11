Трамп заявил о гуманитарном кризисе на южной границе США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США написал, что стена на границе с Мексикой будет построена

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о гуманитарном кризисе на южной границе Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Глава США заявил, что ситуация на границе намного хуже, чем кто-либо мог вообразить.

"Гуманитарный кризис на нашей южной границе. Я только что вернулся, и ситуация намного хуже, чем кто-либо мог подумать, вторжение! Я был там много раз - демократы… не знают, насколько это плохо и опасно для всей нашей страны… Стальной барьер, или стену, должны были давно построить предыдущие администрации. Они этого не сделали - я сделаю. Без этого наша страна не может быть в безопасности. Преступники, банды, торговцы людьми, наркотики могут легко проникнуть в страну. Это можно предотвратить", - подчеркнул Трамп.

Напомним, в пятницу Трамп заявил, что новое торговое соглашение с Мексикой на миллиард долларов в год выгоднее старого соглашения NAFTA (соглашение о североамериканской зоне свободной торговли). По словам американского президента, Мексика таким образом оплатит строительство стены.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп заявил, что может ввести в Штатах чрезвычайное положение, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство пстены с Мексикой, если ему не удастся договориться с демократами.

Так, американский лидер в четверг, 10 января, анонсировал, что летит в Техас - к стене на границе с Мексикой.