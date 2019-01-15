Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США призвал демократов "прекратить играть в политические игры" и прекратить "шатдаун"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что к границе США движется новый караван мигрантов из Гондураса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Тwitter Трампа.

Американский лидер отметил, что его может остановить лишь стена. Трамп призвал демократов "прекратить играть в политические игры" и прекратить "шатдаун".

"Большой новый караван направляется к нашей южной границе из Гондураса. Скажите Нэнси (Пелоси) и Чаку (Шумеру), что летающий беспилотник не остановит мигрантов. Только стена будет работать. Только стена или стальной барьер сохранит нашу страну в безопасности! Прекратите играть в политические игры и прекратите "шатдаун"!" - написал американский президент.

Напомним, ранее Трамп призвал демократов приступить к работе для того, чтобы обезопасить границу США. Американский лидер подчеркнул, что именно демократы виноваты в том, что в стране до сих пор не прекращен "шатдаун".

Как писало РБК-Украина ранее, 10 января Трамп покинул встречу с лидерами Демократической партии в двух палатах конгресса - Чаком Шумером и Нэнси Пелоси, где стороны должны были обсудить шаги для прекращения "шатдауна".

Добавим также, по состоянию на 11 января в Штатах из-за "шатдауна" около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату.