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Трамп заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе США

Новости » Политика    15.01.2019 - 15:23
Трамп заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США считает, что демократы не хотят обезопасить границу

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

По мнению главы США, демократы не хотят обезопасить границу.

Трамп заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе США

"Опросы показывают, что люди начинают осознаваь гуманитарный кризис и преступность на границе… Демократы скоро будут известны как Партия преступления. Нелепо, что они не хотят пограничной безопасности!" - написал Трамп.

Напомним, 11 января Трамп заявил о гуманитарном кризисе на южной границе Штатов. По его словам, ситуация на границе намного хуже, чем кто-либо мог вообразить.

Как писало РБК-Украина, глава США заявил, что к американской границе движется новый караван мигрантов из Гондураса. Американский лидер подчеркнул, что его может остановить лишь стена. Трамп призвал демократов "прекратить играть в политические игры" и прекратить "шатдаун".

Добавим также, Трамп вчера призвал демократов приступить к работе для того, чтобы обезопасить границу США. Американский лидер подчеркнул, что именно демократы виноваты в том, что в стране до сих пор не прекращен "шатдаун".

Трамп заявил, что к границе США движется новый караван мигрантов из Гондураса Трамп призвал демократов приступить к работе
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиграницаДональд Трамп
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