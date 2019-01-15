Трамп заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США считает, что демократы не хотят обезопасить границу

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

По мнению главы США, демократы не хотят обезопасить границу.

"Опросы показывают, что люди начинают осознаваь гуманитарный кризис и преступность на границе… Демократы скоро будут известны как Партия преступления. Нелепо, что они не хотят пограничной безопасности!" - написал Трамп.

Напомним, 11 января Трамп заявил о гуманитарном кризисе на южной границе Штатов. По его словам, ситуация на границе намного хуже, чем кто-либо мог вообразить.

Как писало РБК-Украина, глава США заявил, что к американской границе движется новый караван мигрантов из Гондураса. Американский лидер подчеркнул, что его может остановить лишь стена. Трамп призвал демократов "прекратить играть в политические игры" и прекратить "шатдаун".

Добавим также, Трамп вчера призвал демократов приступить к работе для того, чтобы обезопасить границу США. Американский лидер подчеркнул, что именно демократы виноваты в том, что в стране до сих пор не прекращен "шатдаун".