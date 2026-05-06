Трамп призупинив проект "Свобода" щодо проходу суден через Ормузьку протоку

За словами Трампа, причиною такого рішення стали прохання Пакистану та інших країн, величезні успіхи США у військовій кампанії, а також значний прогрес у досягненні "повної та остаточної угоди" з Іраном.

"Ми взаємно домовилися, що, поки блокада залишатиметься чинною, проєкт "Свобода" (пропуск суден через Ормузьку протоку) буде призупинено на короткий період часу, щоб з'ясувати, чи вдасться завершити і підписати угоду", - написав президент США.

Війну проти Ірану припинено

Нагадаємо, буквально кілька годин тому держсекретар США Марко Рубіо заявив, що операція "Епічна лють" проти Ірану завершена. За його словами, Вашингтон досяг усіх цілей.

При цьому він стверджував, що зараз США зосереджені на ініціативі Трампа щодо забезпечення проходу торгових суден через Ормузьку протоку. Ідеться про кораблі, які не мають жодного стосунку до війни, що сталася на Близькому Сході.

"Зараз ми займаємося проєктом "Свобода". Зараз ми цим займається. До чого це може призвести в майбутньому, поки залишається питанням", - сказав Рубіо на брифінгу.