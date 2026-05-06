Трамп приостановил проект "Свобода" по проходу судов через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно прекратит проводить суда по Ормузскому проливу в рамках проекта "Свобода".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, причиной такого решения стали просьба Пакистана и других стран, огромные успехи США в военной кампании, а также значительный прогресс в достижении "полного и окончательного соглашения" с Ираном.
"Мы взаимно договорились, что, пока блокада будет оставаться в силе, проект "Свобода" (пропуск судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение", - написал президент США.
Напомним, буквально несколько часов назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция "Эпическая ярость" против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон достиг всех целей.
При этом он утверждал, что сейчас США сосредоточены на инициативе Трампа по обеспечению прохода торговых судов через Ормузский пролив. Речь о кораблях, которые не имеют никакого отношения к произошедшей войне на Ближнем Востоке.
"Сейчас мы занимаемся проектом "Свобода". Сейчас мы этим занимается. К чему это может привести в будущем, пока остается вопросом", - сказал Рубио на брифинге.
Напомним, что в апреле после объявления перемирия, США и Иран провели первый раунд переговоров, однако второй раунд был сорван. Несмотря на истечение срока перемирия и отсутствие достигнутой сделки, Трамп решил продлить режим прекращения огня, пока Иран не предоставит свое мирное предложение.
На прошлой неделе стало известно, что Иран таки передал свой вариант сделки. Предлагалось открыть Ормузский пролив и прекратить войну, но при этом отложить ядерный вопрос. Однако Трамп в одном из интервью назвал "неприемлемым" иранское предложение.
Буквально в тот же момент в СМИ появилась информация, что Иран снизил свои требования и в том числе согласился вынести вопрос ядерной программы на стол переговоров. Но получали ли США такой вариант от Ирана, в СМИ не упоминалось.