Трамп приостановил проект "Свобода" по проходу судов через Ормузский пролив

По словам Трампа, причиной такого решения стали просьба Пакистана и других стран, огромные успехи США в военной кампании, а также значительный прогресс в достижении "полного и окончательного соглашения" с Ираном.

"Мы взаимно договорились, что, пока блокада будет оставаться в силе, проект "Свобода" (пропуск судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение", - написал президент США.

Война против Ирана прекращена

Напомним, буквально несколько часов назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция "Эпическая ярость" против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон достиг всех целей.

При этом он утверждал, что сейчас США сосредоточены на инициативе Трампа по обеспечению прохода торговых судов через Ормузский пролив. Речь о кораблях, которые не имеют никакого отношения к произошедшей войне на Ближнем Востоке.

"Сейчас мы занимаемся проектом "Свобода". Сейчас мы этим занимается. К чему это может привести в будущем, пока остается вопросом", - сказал Рубио на брифинге.