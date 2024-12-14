Трамп призначить головою ради з розвідки керівника своєї соцмережі

Трамп збирає команду

Зауважимо, що після перемоги на президентських виборах у США 5 листопада, Дональд Трамп почав активно оголошувати імена ймовірних членів своєї нової адміністрації.

Хоча відверто проросійських фігур серед них майже немає, але чимало майбутніх топ-посадовців зарекомендували себе і великими скептиками щодо України.

Зокрема, на посаду держсекретаря Трамп призначив сенатора Марка Рубіо.

Губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам очолить дві посади в його адміністрації: Міністерство внутрішніх справ і нову Національну раду США з енергетики.

Новим прессекретарем Трамп обрав людину з його минулої адміністрації Керолайн Лівітт.

Спецпосланцем щодо миру в Україні може стати уродженець Росії Борис Епштейн.

А послом США в ООН Трамп обрав Елізу Стефанік, яка назвала Організацію "вигрібною ямою антисемітизму".

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