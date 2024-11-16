Трамп назвав, хто очолить МВС та нову Нацраду США з енергетики

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, хто обійме одразу дві посади у його команді. Це буде губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як пише видання, Трамп офіційно висунув Бергама своїм кандидатом на посаду голови Міністерства внутрішніх справ, а також призначив його головою нещодавно сформованої "Національної енергетичної ради".

Зокрема, 14 листопада увечері Бергам та його дружина Кетрін відвідали гала-вечір Інституту політики Америки, де Трамп несподівано оголосив про свій вибір. Перед заходом він поговорив із журналістами про "зв'язок між енергетикою та національною безпекою" з конфліктами за кордоном, а також війною США та Китаю навколо ШІ.

"У нас є ці війни за кордоном - і в Росії, і в Ірані, - де вони фінансують війну проти нас своєю енергією і проваленими санкціями адміністрації Байдена-Гарріс, де вони, ви знаєте, справді збільшили свої доходи за цей період, щоб фінансувати тероризм і фінансувати війну", - сказав Бергам учора.

Також він заявив, що ШІ перемагатиме не лише розробників програмного забезпечення, а й тих, хто має достатньо електрики для його харчування.

"За останні чотири роки наша мережа та потужність у мережі справді погіршилися", - додав він.

Вчора, 15 листопада, губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам заявив, що він вдячний Дональду Трампу за те, що той обрав його на посаду голови МВС та голови нещодавно сформованої "Національної енергетичної ради".

"Я глибоко вдячний президенту Дональду Трампу за цю приголомшливу можливість послужити американському народу і досягти енергетичного панування", - написав він у соцмережі X.

Як пояснив сам Трамп, новостворена рада складатиметься з представників усіх департаментів та агентств, які беруть участь у видачі дозволів, виробництві, генерації, розподілі, регулюванні та транспортуванні всіх форм американської енергії. Ця рада стежитиме за тим, як США стають домінантом енергетики, скорочуючи "бюрократичну тяганину", збільшуючи інвестиції приватного сектора у всіх галузях економіки, і спираючись на інновації, а не на давно існуючі, але зовсім непотрібні правила.