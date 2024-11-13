Держсекретар, генпрокурор і не тільки. Трамп обрав ще трьох людей до своєї адміністрації

Майбутній президент США Дональд Трамп обрав ще трьох людей до своєї адміністрації. Зокрема, державного секретаря, генерального прокурора та директора Національної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та акаунт Дональда Трампа у соцмережі Х .

Трамп офіційно назвав сенатора Марка Рубіо своїм майбутнім держсекретарем. Раніше про його кандидатуру писали американські ЗМІ.

"Сенатор Марк Рубіо, штат Флорида, висунутий на посаду Державного секретаря США. Марк є високоповажним лідером і дуже потужним голосом за свободу. Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступить перед нашими ворогами", - заявив обраний президент.

Також Трамп запропонував на посаду генпрокурора США у своїй адміністрації конгресмена Метта Гетца.

Республіканець відомий тим, що саме він ініціював відставку спікера Палати представників Маккарті з його ж партії - вперше в історії США.

Гетц займає антиукраїнську позицію: минулого літа в одному з інтерв'ю він відкрито заявив: "Якби нам потрібно було обирати, кого прийняти в НАТО - Росію чи Україну, доцільно вибрати Росію. У довгостроковій перспективі це принесло б більше користі".

У лютому 2023 року Гетц представив резолюцію, яка закликала адміністрацію Байдена припинити військову та фінансову допомогу Україні.

Окрім того, Трамп хоче призначити Тулсі Габбард на посаду директорки Національної розвідки США.

Колишня демократка відома тим, що у 2017 році зустрічалася з сирійським диктатором Башаром Асадом та критикувала операцію США з усунення іранського генерала Сулеймані.

Габбард також називала політику США щодо України "другим Афганістаном", а також поширювала фейки та російські наративи про війну в Україні.

Зокрема, вона розповідала про нібито 25 біолабораторій на території України, і що це США спровокували російського диктатора Володимира Путіна почати війну.