Посаду спецпосланця щодо миру в Україні в команді Трампа хоче отримати росіянин, - NYT

Борис Епштейн, який народився в Росії, запропонував новообраному президенту США Дональду Трампу створити посаду спецпосланця щодо миру в Україні. Сам Трамп наразі не відхилив, але й не погодив цю пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Видання наголосило, що Епштейн, який народився й зростав у Росії, не має досвіду зовнішньої політики. Раніше він координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа.

Однак нещодавно, за даними джерел, запропонував новообраному президенту стати його спеціальним представником з російсько-української війни.

Кілька людей, які знаходились разом з Трампом та Епштейном в той момент, здавалося, були шоковані ідеєю призначити пана Епштейна на важливу дипломатичну посаду. Н а додаток до браку дипломатичного досвіду, він зараз знаходиться під звинуваченням в Арізоні разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля скасувати вибори 2020 року.

Водночас сам Епштейн заявив, що "в нього є сім’я з обох сторін конфлікту".

Джерела повідомили, що Трамп вислухав з очевидним інтересом та не відхилив пропозицію. Однак навіть попри це, він ще не погодився на це.