Трамп розповів, кого призначить новим прессекретарем Білого дому

Обраний президент США Дональд Трамп визначився, хто стане кандидатом на пост прессекретаря Білого дому. Це буде людина з його минулої адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання, кандидатом на цю посаду Трамп назвав Керолайн Лівітт. Вона обіймала посаду національного прес-секретаря його передвиборчої кампанії.

Крім того, 27-річна Лівітт раніше була помічником прессекретаря під час першої каденції Трампа в Білому домі.

Відомо, що у 2022 році вона балотувалася до Конгресу від штату Нью-Гемпшир, однак програла чинному сенатору-демократу.

Оголошуючи про свій вибір у п'ятницю, Трамп назвав Лівітт розумною та жорсткою, а також сказав, що вона "довела себе дуже ефективним комунікатором".

"Я абсолютно впевнений, що вона досягне успіху на подіумі і допоможе донести наше послання американському народу, оскільки ми хочемо знову зробити Америку великою", - додав він.

Очікується, що нова адміністрація Трампа кине виклик традиціям у знаменитому залі для прес-конференцій Джеймса Бреді. Видання зазначає, що в той час як Асоціація кореспондентів Білого дому контролює розподіл місць під час щоденних брифінгів, Білий дім визначає повноваження прессекретарів.

Також Axios пише, що обраний президент зробив очорнення традиційних ЗМІ основним документом своєї кампанії, часто виділяючи на своїх мітингах "фейкові новини" чи конкретні ЗМІ.

Крім того, перестановка у складі прессекретарів відобразить тягуТрампа до доброзичливих подкастерів, YouTube-блогерів та впливових осіб у соцмережах.