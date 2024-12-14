Трамп назначит главой совета по разведке руководителя своей соцсети

Трамп назначил главу совета по разведке. Им стал генеральный директор Truth Social Девин Нуньес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Заметим, что после победы на президентских выборах в США 5 ноября, Дональд Трамп начал активно объявлять имена вероятных членов своей новой администрации.
Хотя откровенно пророссийских фигур среди них почти нет, но немало будущих топ-чиновников зарекомендовали себя и большими скептиками в отношении Украины.
В частности, на должность госсекретаря Трамп назначил сенатора Марка Рубио.
Губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам возглавит две должности в его администрации: Министерство внутренних дел и новый Национальный совет США по энергетике.
Новым пресс-секретарем Трамп выбрал человека из его прошлой администрации Кэролайн Ливитт.
Спецпосланником по миру в Украине может стать уроженец России Борис Эпштейн.
А послом США в ООН Трамп выбрал Элизу Стефаник, которая назвала Организацию "выгребной ямой антисемитизма".
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