Трамп назначит главой совета по разведке руководителя своей соцсети

Трамп собирает команду

Заметим, что после победы на президентских выборах в США 5 ноября, Дональд Трамп начал активно объявлять имена вероятных членов своей новой администрации.

Хотя откровенно пророссийских фигур среди них почти нет, но немало будущих топ-чиновников зарекомендовали себя и большими скептиками в отношении Украины.

В частности, на должность госсекретаря Трамп назначил сенатора Марка Рубио.

Губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам возглавит две должности в его администрации: Министерство внутренних дел и новый Национальный совет США по энергетике.

Новым пресс-секретарем Трамп выбрал человека из его прошлой администрации Кэролайн Ливитт.

Спецпосланником по миру в Украине может стать уроженец России Борис Эпштейн.

А послом США в ООН Трамп выбрал Элизу Стефаник, которая назвала Организацию "выгребной ямой антисемитизма".

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