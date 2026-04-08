Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану и назвал условие

США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не смогут договориться о сделке, которая устроит Вашингтон.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sky News .

По его словам, США вернутся к военным действиям, если не смогут договориться с Ираном о мирном соглашении.

"Мы сразу вернемся к этому очень легко", - сказал Трамп, имея в виду удары по Ирану.

Двухнедельное перемирие США и Ирана

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. За этот срок планируется окончательно завершить сделку.

Он пояснил, что причина согласия заключается в том, что США уже "выполнили и превзошли все военные задачи" и продвинулись в направлении окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке.

Также президент США явно дал понять, что Вашингтон будет играть свою роль в Ормузском проливе.

По его словам, "будет много позитивных действий и будут заработаны большие деньги".

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня.

В то же время, по информации CNN, Высший совет национальной безопасности Ирана в свою очередь тоже заявил о "победе" на фоне прекращения огня.