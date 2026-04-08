Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану и назвал условие

12:16 08.04.2026 Ср
2 мин
Что требует американский лидер?
aimg Татьяна Степанова
Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану и назвал условие Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не смогут договориться о сделке, которая устроит Вашингтон.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sky News.

"Мы сразу вернемся к этому очень легко", - сказал Трамп, имея в виду удары по Ирану.

По его словам, США вернутся к военным действиям, если не смогут договориться с Ираном о мирном соглашении.

Двухнедельное перемирие США и Ирана

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. За этот срок планируется окончательно завершить сделку.

Он пояснил, что причина согласия заключается в том, что США уже "выполнили и превзошли все военные задачи" и продвинулись в направлении окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке.

Также президент США явно дал понять, что Вашингтон будет играть свою роль в Ормузском проливе.

По его словам, "будет много позитивных действий и будут заработаны большие деньги".

Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о двухнедельном прекращении огня.

В то же время, по информации CNN, Высший совет национальной безопасности Ирана в свою очередь тоже заявил о "победе" на фоне прекращения огня.

Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
