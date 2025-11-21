Трамп лякає Росію новими "потужними санкціями": введуть найближчим часом

Кілмід поцікавився у Трампа, чи не планує він зняти санкції з Росії, оскільки зараз існує план з 28 пунктів, який президент США висунув Україні. А російський диктатор Володимир Путін хотів би, щоб санкції було знято.

Трамп відповів, що він не збирається знімати санкції проти Росії, зокрема проти її нафтових компаній, в тому числі "Лукойла". Щобільше, Трамп анонсував нові обмеження - за його словами, вони будуть запроваджені найближчим часом.

"І вони будуть запроваджені дуже скоро, найближчим часом. І вони дуже потужні, дуже потужні. Знаєте, це дуже ускладнює продаж нафти. Це важлива річ. Вся їхня економіка базується на цьому", - заявив він Кілміду.