Трамп пригрозив Путіну, а ДБР знову затримало екс-командувача ОТУ "Харків": новини за 22 січня

Американський президент Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну. А тим часом ДБР знову затримало екс-командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна.

Більш детально про те, що сталося у середу, 22 січня - у матеріалі РБК-Україна .

ДБР затримало колишнього командувача ОТУ "Харків"

Вчора 22 січня, правоохоронці виявили нові факти у справі про прорив кордону у Харківській області. Був затриманий екс-командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін.

Так, у межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з’ясовано, що екс-командувач ОТУ "Харків" не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 ОБР ТрО.

Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Трамп жорстко закликав Путіна зупинити війну проти України

Американський президент Дональд Трамп пригрозив Росії новими митами, тарифами та санкціями, якщо війна проти України не припиниться.

Політик закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно зупинити агресію.

РБК-Україна детально розповіло про заяву Трампа, що була направлена до російського диктатора.

Експерт пояснив важливість удари ЗСУ по авіазаводах в Росії

Заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський заявив, що удари по Смоленському та Казанському заводах Росії можуть значно вплинути на здатність РФ ремонтувати та модернізувати свою авіаційну техніку.

Ці стратегічні удари, за його словами, спрямовані на зниження виробничих потужностей ворога.

TikTok укладе угоду, щоб залишитися доступним у США

Китайська материнська компанія TikTok, ByteDance, укладе угоду, щоб застосунок залишився доступним у Сполучених Штатах Америки.

Гендиректор General Atlantic також згадав, що Дональд Трамп намагався заборонити TikTok в останні дні свого першого терміну, перш ніж змінити курс під час нещодавньої кампанії.

Рішення Трампа помилувати учасників штурму Капітолія здивувало навіть його команду

Днями Трамп помилував своїх прихильників, які штурмували Конгрес у 2021 році.

Однак це рішення шокувало навіть команду Трампа, адже президент вирішив помилувати практично всіх звинувачених осіб в останню хвилину перед наближенням інавгурації.

Євросоюз і США готують нові заходи направлені проти Росії

Європейський Союз і США найближчим часом мають намір активізувати свої дії для скорочення споживання російського викопного палива як в ЄС, так і в усьому світі.

РБК-Україна пояснило, які кроки в цьому напрямку вже зроблені та що планується.

Зеленський знову відкинув ідею мобілізації з 18 років

Президент України Володимир Зеленський виступив категорично проти зниження мобілізаційного віку.

На його думку, це призведе лише до збільшення кількості неозброєних людей на фронті.