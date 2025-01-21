Трамп помилував своїх прихильників, які штурмували Конгрес у 2021 році

Президент США Дональд Трамп помилував учасників мітингу своїх прихильників, які незаконно проникли до Капітолію у січні 2021 року. Перелік вміщує більше тисячі прізвищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами глави Білого дому, помилування торкнеться 1500 осіб. Це майже всі, кому були висунуті звинувачення після нападу 6 січня 2021 року.

Справа про штурм Капітолію

6 січня 2021 року Конгрес проводив засідання, під час якого мав затвердити результати президентських виборів 2020 року, перемогу на яких здобув кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Біля Капітолію кілька тисяч прихильників Трампа влаштували великий мітинг. В якийсь момент частина з них прорвала кордон правоохоронців, увірвалися до приміщення Конгресу і влаштувала там заворушення з охороною. Під час сутичок загинули п'ятеро людей.

У липні 2023 року Міністерство юстиції звинуватило Трампа за трьома пунктами у справі про штурм Капітолія.

У листопаді того ж року, суд присудив п'ять років за ґратами колишньому співробітнику Держдепартаменту, що також штурмував Конгрес США.

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