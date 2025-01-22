TikTok укладе угоду, щоб залишитися доступним у США, - топ-інвестор
Китайська материнська компанія TikTok, ByteDance, укладе угоду, щоб застосунок залишився доступним у Сполучених Штатах Америки. Водночас можуть бути й інші рішення, крім продажу активів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний директор General Atlantic Білл Форд у коментарі Axios.
Як зазначає видання, General Atlantic - великий інвестор китайської ByteDance, а Білл Форд входить до її ради директорів.
Відповідаючи на питання, чи буде укладено угоду, Форд сказав: "Так, це на користь усім".
"Ми продовжимо роботу, можливо, до кінця тижня, щодо переговорів про те, що може спрацювати. Уряд Китаю, уряд США, компанія і рада директорів - усі мають бути залучені до цієї розмови", - зазначив він.
За словами Форда, можуть бути й інші рішення, крім продажу активів компанії.
Він додав, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена частково винна в тому, що ситуація досягла точки кипіння, бо вона "не вела з нами реального діалогу".
Гендиректор General Atlantic також зазначив, що Дональд Трамп намагався заборонити TikTok в останні дні свого першого терміну, перш ніж змінити курс під час нещодавньої кампанії.
Заборона TikTok у США
Нагадаємо, у квітні 2024 року колишній президент США Джо Байден підписав закон, який дає можливість заборонити TikTok у США.
Закон дає китайській материнській компанії TikTok ByteDance 270 днів на продаж TikTok американській компанії. Якщо цього не зроблять, TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в "інтернет-хостингах", які його підтримують.
У грудні Федеральний апеляційний суд підтримав закон, який заборонить TikTok у США, якщо ByteDance не продасть свою частку в застосунку до 19 січня 2025 року.
18 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що надасть платформі TikTok 90-денну відстрочку від заборони в країні. Однак це станеться завтра, після інавгурації, якщо він ухвалить таке рішення.
Але вже ввечері TikTok було видалено з магазинів додатків Apple і Google для користувачів США. Ба більше, TikTok не працював у тих, у кого було встановлено застосунок, і обійти заборону не допомагав навіть VPN.
Однак із приходом Трампа соцмережа знову запрацювала. Новий президент США оголосив про продовження терміну продажу компанії.
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