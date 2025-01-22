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Рішення Трампа помилувати учасників штурму Капітолія здивувало навіть його команду, - ЗМІ

США, Середа 22 січня 2025 21:58
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Рішення Трампа помилувати учасників штурму Капітолія здивувало навіть його команду, - ЗМІ Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Трамп помилував близько 1500 осіб, причетних до штурму Капітолію. Рішення було ухвалене в останню хвилину й стало несподіванкою навіть для його команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Попри те, що Трамп давно обіцяв помилувати людей, причетних до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року, масштаби не були зрозумілі.

У підсумку він помилував приблизно 1500 осіб, що здивувавало навіть його власну команду. Ба більше, рішення президента помилувати практично всіх звинувачених осіб було прийнято в останню хвилину перед наближенням інавгурації.

Багато з помилуваних були засуджені за насильницькі напади на правоохоронців, а деякі були озброєні такими предметами, як електрошокери та кийки.

Нагадаємо, що вчора Трамп помилував своїх прихильників, які штурмували Конгрес у 2021 році.

Справа про штурм Капітолію

Нагадаємо, що 6 січня 2021 року Конгрес США збирався затвердити результати президентських виборів 2020 року, переможцем яких став Джо Байден, представник Демократичної партії.

Того дня біля будівлі Капітолію тисячі прихильників Дональда Трампа зібралися на мітинг, який переріс у заворушення. Частина протестувальників прорвалася через кордон правоохоронців, увірвалася до Конгресу та вчинила сутички з охороною, що призвело до загибелі п'яти осіб.

У липні 2023 року Міністерство юстиції США висунуло Трампу звинувачення у трьох пунктах, пов'язаних із штурмом Капітолія. А вже в листопаді суд призначив п'ятирічне ув'язнення колишньому співробітнику Держдепартаменту, який брав участь у нападі на Конгрес.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Капітолій
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