Рішення Трампа помилувати учасників штурму Капітолія здивувало навіть його команду, - ЗМІ

Трамп помилував близько 1500 осіб, причетних до штурму Капітолію. Рішення було ухвалене в останню хвилину й стало несподіванкою навіть для його команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Попри те, що Трамп давно обіцяв помилувати людей, причетних до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року , масштаби не були зрозумілі.

У підсумку він помилував приблизно 1500 осіб, що здивувавало навіть його власну команду. Ба більше, рішення президента помилувати практично всіх звинувачених осіб було прийнято в останню хвилину перед наближенням інавгурації.