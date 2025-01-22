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ДБР знову затримало колишнього командувача ОТУ "Харків"

Україна, Середа 22 січня 2025 20:05
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ДБР знову затримало колишнього командувача ОТУ "Харків" Фото: ДБР затримало колишнього командувача ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці виявили нові факти у справі про прорив кордону у Харківській області. Був затриманий екс-командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Так, у межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з’ясовано, що екскомандувач ОТУ "Харків" не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 обр ТрО.

"Військовий командир проігнорував наявні розвіддані, оцінив наступ росіян на даній ділянці "як малоймовірний", та відповідно віддавав накази та розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Через прорахунки, як зазначають в Бюро, в командуванні та самовільний відхід із займаних позицій бійців та певних підрозділів 125 обр ТрО була втрачена стратегічна ініціатива і ворог зумів заглибитися в смугу оборони бригади на відстань до 10 км, що дозволило їм знову із артилерії обстрілювати Харків.

Також в результаті таких дій лише за першу добу наступу ворога було поранено, вбито або пропало безвісти майже сотня наших військовослужбовців. Колишнього командувача затримано.

Йому буде оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ст. 429 КК України (сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю).

Новина доповнюється....

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