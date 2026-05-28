Трамп пригрозил "взорвать Оман" из-за нефтяного договора с Ираном

Президент США Дональд Трамп пригрозил военным ударом Оману из-за попыток установить контроль над Ормузским проливом вместе с Ираном. Американский лидер требует от союзника отказаться от планов взимания платы за проезд судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Глава Белого дома высказал угрозу во время неформального разговора на заседании кабинета министров. Его возмутила информация о тайных переговорах Омана и Тегерана по Ормузу и Трамп требует полной свободы судоходства.

"Пролив будет открыт для всех", - заявил Трамп. "Никто не собирается его контролировать. Мы собираемся за ним следить. Мы будем за ним следить. Но никто не собирается его контролировать. Это часть переговоров, которые мы ведем".

Трамп прямо заявил о возможности масштабной атаки на Оман.

"Оман будет вести себя так же, как и все остальные. Иначе нам придется их взорвать. Они это понимают. С ними все будет хорошо", - добавил американский президент.

Конфликт в Вашингтоне: республиканцы против перемирия

В материале отмечается, что из-за неудачных переговоров с Ираном республиканские "ястребы" недовольны. Они поддерживали войну против Ирана с самого начала и операция "Эпическая ярость" является для них принципиальной. Возможное 60-дневное прекращение огня считают поражением.

Роджер Уикер, председатель комитета Сената по вооруженным силам, назвал возможное перемирие "катастрофой". Он считает, что это сведет на нет все достижения армии.