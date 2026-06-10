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Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Трамп пригрозив Ірану "дуже сильним" ударом вже сьогодні

19:55 10.06.2026 Ср
2 хв
Що стало причиною нових погроз Вашингтона на адресу Тегерана?
aimg Марія Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Напруження між США та Іраном знову зростає. У Вашингтоні заявили про готовність відновити бомбардування та вимагають від Тегерана поступок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час брифінгу у Білому домі.

Трамп заявив, що американська сторона готова й надалі завдавати ударів по Ірану, якщо не вдасться досягти домовленостей.

"Ми вчора жорстко вдарили по них, і сьогодні ми знову жорстко вдаримо", - наголосив американський лідер.

Також він наголосив, що Вашингтон має право на такі кроки.

"Ми атакуватимемо їх - і атакуватимемо дуже жорстко. Ми відновимо бомбардування. Ми маємо на це право. Вони збили наш вертоліт", - підкреслив президент США.

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Окрім цього, Трамп вкотре закликав Іран укласти угоду зі Сполученими Штатами.

"Іран повинен підписати угоду", - заявив він, додавши, що Вашингтон прагне домовленостей, "які мають сенс і працюють".

Водночас глава Білого дому зауважив, що подальший розвиток подій залежатиме від того, чи буде досягнуто домовленостей.

"Побачимо, що буде з угодою", - підсумував Трамп.

Нагадаємо, напередодні американські військові завдали ударів по Ірану після інциденту над Ормузькою протокою, де було збито вертоліт Apache.

За даними ЗМІ, вертоліт США міг бути уражений іранським безпілотником типу Shahed.

А вже в ніч на 10 червня США та Іран обмінялися взаємними ударами. Американські військові атакували іранські системи ППО, пункти управління та радіолокаційні станції поблизу Ормузької протоки, назвавши операцію відповіддю на збиття вертольота.

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Сполучені Штати АмерикиІранБлизький СхідДональд Трамп