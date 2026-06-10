Трамп пригрозил Ирану "очень сильным" ударом уже сегодня

Трамп заявил, что американская сторона готова и в дальнейшем наносить удары по Ирану, если не удастся достичь договоренностей.

"Мы вчера жестко ударили по ним, и сегодня мы снова жестко ударим", - подчеркнул американский лидер.

Также он подчеркнул, что Вашингтон имеет право на такие шаги.

"Мы будем атаковать их - и будем атаковать очень жестко. Мы возобновим бомбардировки. Мы имеем на это право. Они сбили наш вертолет", - подчеркнул президент США.

Кроме этого, Трамп в очередной раз призвал Иран заключить соглашение с Соединенными Штатами.

"Иран должен подписать соглашение", - заявил он, добавив, что Вашингтон стремится к договоренностям, "которые имеют смысл и работают".

В то же время глава Белого дома отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, будут ли достигнуты договоренности.

"Посмотрим, что будет с соглашением", - подытожил Трамп.