Трамп пригрозил Ирану "очень сильным" ударом уже сегодня
Напряжение между США и Ираном снова растет. В Вашингтоне заявили о готовности возобновить бомбардировки и требуют от Тегерана уступок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время брифинга в Белом доме.
Трамп заявил, что американская сторона готова и в дальнейшем наносить удары по Ирану, если не удастся достичь договоренностей.
"Мы вчера жестко ударили по ним, и сегодня мы снова жестко ударим", - подчеркнул американский лидер.
Также он подчеркнул, что Вашингтон имеет право на такие шаги.
"Мы будем атаковать их - и будем атаковать очень жестко. Мы возобновим бомбардировки. Мы имеем на это право. Они сбили наш вертолет", - подчеркнул президент США.
Кроме этого, Трамп в очередной раз призвал Иран заключить соглашение с Соединенными Штатами.
"Иран должен подписать соглашение", - заявил он, добавив, что Вашингтон стремится к договоренностям, "которые имеют смысл и работают".
В то же время глава Белого дома отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, будут ли достигнуты договоренности.
"Посмотрим, что будет с соглашением", - подытожил Трамп.
Напомним, накануне американские военные нанесли удары по Ирану после инцидента над Ормузским проливом, где был сбит вертолет Apache.
По данным СМИ, вертолет США мог быть поражен иранским беспилотником типа Shahed.
А уже в ночь на 10 июня США и Иран обменялись взаимными ударами. Американские военные атаковали иранские системы ПВО, пункты управления и радиолокационные станции вблизи Ормузского пролива, назвав операцию ответом на сбитый вертолет.