Трамп пригрозив закрити весь південний кордон США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США у черговий раз попередив, що мігранти не будуть допущені у країну поза законом

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в разі потреби влада закриє увесь південний кордон країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп заявив, що мігранти не будуть допущені в країну поза законом.

"Ми б заощадили мільярди доларів, якби демократи дали нам голоси для будівництва "Стіни". У будь-якому випадку, люди не будуть допущені в нашу країну незаконно! При необхідності ми закриємо увесь Південний кордон. І зупиніть наркотики!" - підкреслив глава США.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів (DHS) звернулося до Міноборони з проханням продовжити строки перебування військових на американо-мексиканському кордоні до кінця січня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, глава США дозволив військовим на американо-мексиканському кордоні відкривати вогонь на ураження у разі крайньої необхідності. "Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на ураження, однак у мене немає вибору, тому що вони мають справу з грубими людьми", - відзначав Трамп.

Так, 25 листопада кілька сотень мігрантів з Центральної Америки, які напередодні приїхали до мексикансько-американського кордону, спробували прорватися на територію США.