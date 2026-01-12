Трамп заговорив про довготривалий контроль США над Венесуелою та її нафтою

Президент Сполучених Штатів не виключив можливості у майбутньому відвідати Венесуелу та зазначив, що планує довго керувати країною, адже її необхідно відбудувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.
На питання щодо того, як довго він будете керувати Венесуелою, Трамп відповів, що час покаже.
"Три місяці? Шість місяців? Рік? Довше? Я б сказав, набагато довше. Ми повинні відбудовуватися. І ми відбудовуватимемо її дуже прибутковим способом. Ми будемо використовувати нафту, і ми будемо брати нафту", - зазначив президент США.
За його словами, такі кроки знижують ціни на нафту, але США будуть давати гроші Венесуелі, які їй відчайдушно потрібні.
На питання щодо можливого візиту до Венесуели, Трамп зазначив, що згоден поїхати до цієї країни, якщо це буде безпечно.
"Я б із задоволенням поїхав (до Венесуели – ред.), так. Я думаю, що колись це буде безпечно, вірите чи ні. Я б із задоволенням поїхав",- додав він.
Нагадаємо, в ніч на 3 січня Сполучені Штати здійснили серію ударів по території Венесуели.
Операція була точковою: приблизно о 02:00 за місцевим часом мешканці Каракаса повідомляли про появу військової авіації, після чого в місті пролунали вибухи. Під обстріл потрапили об'єкти, пов'язані з оборонною інфраструктурою країни.
Згодом Дональд Трамп заявив про проведення масштабної операції проти Венесуели та її президента Ніколаса Мадуро. Його було затримано й вивезено за межі країни.
Зазначимо, що за заявою Трампа, тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти. Це - одна зі складових плану США: так, державний секретар Марко Рубіо розповів, що Сполучені Штати почнуть у Венесуелі триетапний процес, перший з яких передбачає видобування нафти.
При цьому вчора, 11 січня, громадянам США рекомендували негайно залишити Венесуелу та попередили про неприпустимість будь-яких поїздок до країни.