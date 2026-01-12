Трамп заговорив про довготривалий контроль США над Венесуелою та її нафтою

На питання щодо того, як довго він будете керувати Венесуелою, Трамп відповів, що час покаже.

"Три місяці? Шість місяців? Рік? Довше? Я б сказав, набагато довше. Ми повинні відбудовуватися. І ми відбудовуватимемо її дуже прибутковим способом. Ми будемо використовувати нафту, і ми будемо брати нафту", - зазначив президент США.

За його словами, такі кроки знижують ціни на нафту, але США будуть давати гроші Венесуелі, які їй відчайдушно потрібні.

На питання щодо можливого візиту до Венесуели, Трамп зазначив, що згоден поїхати до цієї країни, якщо це буде безпечно.

"Я б із задоволенням поїхав (до Венесуели – ред.), так. Я думаю, що колись це буде безпечно, вірите чи ні. Я б із задоволенням поїхав",- додав він.