Трамп заговорил о долговременном контроле США над Венесуэлой и ее нефтью

На вопрос относительно того, как долго он будете руководить Венесуэлой, Трамп ответил, что время покажет.

"Три месяца? Шесть месяцев? Год? Дольше? Я бы сказал, гораздо дольше. Мы должны отстраиваться. И мы будем отстраивать ее очень прибыльным способом. Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть", - отметил президент США.

По его словам, такие шаги снижают цены на нефть, но США будут давать деньги Венесуэле, которые ей отчаянно нужны.

На вопрос о возможном визите в Венесуэлу, Трамп отметил, что согласен поехать в эту страну, если это будет безопасно.

"Я бы с удовольствием поехал (в Венесуэлу - ред.), да. Я думаю, что когда-то это будет безопасно, верите или нет. Я бы с удовольствием поехал",- добавил он.