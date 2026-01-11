ua en ru
Озброєні угруповання і блокпости: США закликають своїх громадян залишити Венесуелу

США, Неділя 11 січня 2026 00:35
Озброєні угруповання і блокпости: США закликають своїх громадян залишити Венесуелу Ілюстративне фото: вулиці Каракаса (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Громадянам США рекомендують негайно залишити Венесуелу та попереджають про неприпустимість будь-яких поїздок до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті посольства США у Венесуелі.

Причиною таких заходів названо те, що озброєні ополченці встановлюють блокпости та зупиняють транспортні засоби, у тому числі з метою виявлення громадян США.

"Не подорожуйте – через серйозні ризики для американців, включаючи незаконне затримання, тортури під час утримання під вартою, тероризм, викрадення людей, свавільне застосування місцевих законів, злочинність, громадянські заворушення та погану інфраструктуру охорони здоров'я", - застерігають на сайті дипломатичного відомства.

Також попереджається, що всі консульські послуги у Венесуелі - як планові, так і екстрені - залишаються призупиненими.

Посольство США інформує також, що по всій країні продовжуються періодичні перебої з електропостачанням та комунальними послугами.

Операція США у Венесуелі

Нагадаємо, в ніч на 3 січня Сполучені Штати здійснили серію ударів по території Венесуели.

Операція була точковою: приблизно о 02:00 за місцевим часом мешканці Каракаса повідомляли про появу військової авіації, після чого в місті пролунали вибухи. Під обстріл потрапили об'єкти, пов'язані з оборонною інфраструктурою країни.

Згодом Дональд Трамп заявив про проведення масштабної операції проти Венесуели та її президента Ніколаса Мадуро. Його було затримано й вивезено за межі країни.

Водночас Трамп дав зрозуміти, що мова не йде про повноцінне військове вторгнення.

Ще до його заяви венесуельська влада оголосила надзвичайний стан, розпочала мобілізаційні заходи та привела в дію плани національної оборони.

