Озброєні угруповання і блокпости: США закликають своїх громадян залишити Венесуелу
Громадянам США рекомендують негайно залишити Венесуелу та попереджають про неприпустимість будь-яких поїздок до країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті посольства США у Венесуелі.
Причиною таких заходів названо те, що озброєні ополченці встановлюють блокпости та зупиняють транспортні засоби, у тому числі з метою виявлення громадян США.
"Не подорожуйте – через серйозні ризики для американців, включаючи незаконне затримання, тортури під час утримання під вартою, тероризм, викрадення людей, свавільне застосування місцевих законів, злочинність, громадянські заворушення та погану інфраструктуру охорони здоров'я", - застерігають на сайті дипломатичного відомства.
Також попереджається, що всі консульські послуги у Венесуелі - як планові, так і екстрені - залишаються призупиненими.
Посольство США інформує також, що по всій країні продовжуються періодичні перебої з електропостачанням та комунальними послугами.
Операція США у Венесуелі
Нагадаємо, в ніч на 3 січня Сполучені Штати здійснили серію ударів по території Венесуели.
Операція була точковою: приблизно о 02:00 за місцевим часом мешканці Каракаса повідомляли про появу військової авіації, після чого в місті пролунали вибухи. Під обстріл потрапили об'єкти, пов'язані з оборонною інфраструктурою країни.
Згодом Дональд Трамп заявив про проведення масштабної операції проти Венесуели та її президента Ніколаса Мадуро. Його було затримано й вивезено за межі країни.
Водночас Трамп дав зрозуміти, що мова не йде про повноцінне військове вторгнення.
Ще до його заяви венесуельська влада оголосила надзвичайний стан, розпочала мобілізаційні заходи та привела в дію плани національної оборони.