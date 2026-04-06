Трамп пояснив, що вважає справжнім воєнним злочином у війні з Іраном

Зокрема, журналісти запитали Трампа про те, чи можуть удари США по об’єктах цивільної інфраструктури в Ірані, яких він пригрозив завдати, вважатися воєнним злочином.

"Я не переймаюся цим", - відповів він.

Водночас президент США розповів, що вважає справжнім воєнним злочином.

"Знаєте, що таке воєнний злочин? Воєнний злочин - це дозволити Ірану мати ядерну зброю", - наголосив Трамп.

Ультиматум Трампа

Зазначимо, вчора президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки. За останню добу американський лідер уже кілька разів повторив свій заклик і навіть звернувся до Ірану мало не з матом, назвавши їх "убл*дками".

Крім цього, Трамп дав кільком медіа інтерв'ю, заявивши, що в Ірану є час до вівторка, 7 квітня. Він зазначив, що у разі відмови Тегерану відновити судноплавство США можуть завдати ударів по енергетичній інфраструктурі країни.