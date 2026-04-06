RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп объяснил, что считает настоящим военным преступлением в войне с Ираном

22:20 06.04.2026 Пн
2 мин
Беспокоят ли президента США возможные последствия ударов?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 апреля, прокомментировал возможность того, что потенциальные удары по объектам критической инфраструктуры Ирана будут считаться военными преступлениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, журналисты спросили Трампа о том, могут ли удары США по объектам гражданской инфраструктуры в Иране, которые он пригрозил нанести, считаться военным преступлением.

"Меня это не беспокоит", - ответил он.

В то же время президент США рассказал, что считает настоящим военным преступлением.

"Знаете, что такое военное преступление? Военное преступление - это позволить Ирану иметь ядерное оружие", - подчеркнул Трамп.

Ультиматум Трампа

Отметим, вчера президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива. За последние сутки американский лидер уже несколько раз повторил свой призыв и даже обратился к Ирану чуть ли не с матом, назвав их "убл*дками".

Кроме этого, Трамп дал нескольким медиа интервью, заявив, что у Ирана есть время до вторника, 7 апреля. Он отметил, что в случае отказа Тегерана восстановить судоходство США могут нанести удары по энергетической инфраструктуре страны.

Отметим, в ночь на 6 апреля Пакистан передал рамочный мирный план Ирана и США. Исламабад надеялся, что детали договоренностей удастся согласовать уже сегодня. План предусматривает немедленное прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, а также заключение мирного соглашения в течение 15-20 дней.

Позже Иран отказался разблокировать Ормузский пролив для временного прекращения боевых действий. Также от предложения о перемирии с Ираном отказался и американский президент.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
