Трамп объяснил, что считает настоящим военным преступлением в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 апреля, прокомментировал возможность того, что потенциальные удары по объектам критической инфраструктуры Ирана будут считаться военными преступлениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В частности, журналисты спросили Трампа о том, могут ли удары США по объектам гражданской инфраструктуры в Иране, которые он пригрозил нанести, считаться военным преступлением.
"Меня это не беспокоит", - ответил он.
В то же время президент США рассказал, что считает настоящим военным преступлением.
"Знаете, что такое военное преступление? Военное преступление - это позволить Ирану иметь ядерное оружие", - подчеркнул Трамп.
Отметим, вчера президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива. За последние сутки американский лидер уже несколько раз повторил свой призыв и даже обратился к Ирану чуть ли не с матом, назвав их "убл*дками".
Кроме этого, Трамп дал нескольким медиа интервью, заявив, что у Ирана есть время до вторника, 7 апреля. Он отметил, что в случае отказа Тегерана восстановить судоходство США могут нанести удары по энергетической инфраструктуре страны.
Отметим, в ночь на 6 апреля Пакистан передал рамочный мирный план Ирана и США. Исламабад надеялся, что детали договоренностей удастся согласовать уже сегодня. План предусматривает немедленное прекращение боевых действий, открытие Ормузского пролива, а также заключение мирного соглашения в течение 15-20 дней.
Позже Иран отказался разблокировать Ормузский пролив для временного прекращения боевых действий. Также от предложения о перемирии с Ираном отказался и американский президент.