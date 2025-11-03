Трамп пояснив, чому мита не змусять Путіна закінчити війну
Президент США Дональд Трамп розповів, яким чином він припинив вісім воєн у світі і чому цей метод не діє з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
У відповідь на запитання, з ким складніше мати справу - з російським диктатором Володимиром Путіним чи з лідером КНР Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що до них обох треба ставитись дуже серйозно.
"З ними не можна жартувати. До них потрібно ставитися дуже серйозно. Це серйозні люди", - заявив він.
Також президент США на зауваження про червону доріжку для Путіна на Алясці зазначив, що "розстеляє червону доріжку для всіх".
При цьому Трамп вкотре наголосив, що він "успадкував" від Джо Байдена війну Росії проти України, і що він поклав край восьми війнам у світі.
"Знаєте, як я їх припинив? У багатьох випадках, у 60% випадків, я говорив: "Якщо ви не припините, я введу мита для обидвох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", - зізнався Трамп.
Але, за його словами, з Путіним цей метод не працює.
"Я діяв інакше, тому що ми не дуже багато ведемо бізнесу з Росією, розумієте? Він не з тих, хто багато купує у нас. Думаю, він хоче прийти і торгувати з нами, хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, це чудово", - сказав Трамп.
Зеленський про закінчення війни
Раніше президент України Володимир Зеленський озвучував фактор, який змусить РФ закінчити війну проти України. За його словами, кожне посилення України наближає завершення війни. Тож до миру Росію спонукатимуть рішення партнерів.
Також наприкінці жовтня Зеленський заявляв, що останнім часом з’явились передумови для реального просування до миру.
"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", - сказав глава держави.
Трамп про закінчення війни
Після зустрічі з Володимиром Зеленским у Вашингтоні у жовтні Трамп заявляв про важливість зупинити вбивства й укласти угоду про завершення війни в Україні.
"Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою і теплою, але я сказав йому, так само як і рішуче порадив президенту Путіну: настав час зупинити вбивства й укласти угоду!", - написав він у соцмережі Truth Social.