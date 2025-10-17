Зеленський назвав фактор, який змусить РФ закінчити війну проти України

Зокрема, президент прокоментував нічну атаку Росії по Кривому Рогу, наголосивши на системності російських атак на енергетику України останніми тижнями.

"Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу - по цивільній інфраструктурі. Ще десятки ударних дронів були в небі. Зафіксовані також і ракети. Фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. Більшість мішеней - саме інфраструктура. Системний терор проти нашої енергетики", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що Кремль прагне перетворити українську територію на "острів небезпек" та знущання з життя людей, але цього не можна допустити.

"Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати. І справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми", - сказав президент.

Також Зеленський підкреслив, що кожне рішення партнерів щодо посилення України буде спонукати Росію припинити війну.

"Тому кожна система ППО для України має значення для порятунку життя. Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване. Дякую кожному, хто з Україною", - резюмував український лідер.

До речі, таким чином президент, ймовірно, відреагував й на неоднозначну заяву глави Білого дому Дональда Трампа. Зокрема, він нещодавно казав про фактично прийняте рішення щодо передачі "Томагавків" Україні, однак кілька годин тому Трамп заявив, що ці ракети потрібні США і Америка не може вичерпати свої запаси. Чи означало це, що Вашингтон не буде постачати Києву "Томагавки", поки незрозуміло.