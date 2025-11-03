Трамп объяснил, почему пошлины не заставят Путина закончить войну
Президент США Дональд Трамп рассказал, каким образом он прекратил восемь войн в мире и почему этот метод не действует с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
В ответ на вопрос, с кем сложнее иметь дело - с российским диктатором Владимиром Путиным или с лидером КНР Си Цзиньпином, Трамп ответил, что к ним обоим надо относиться очень серьезно.
"С ними нельзя шутить. К ним нужно относиться очень серьезно. Это серьезные люди", - заявил он.
Также президент США на замечание о красной дорожке для Путина на Аляске отметил, что "расстилает красную дорожку для всех".
При этом Трамп в очередной раз подчеркнул, что он "унаследовал" от Джо Байдена войну России против Украины, и что он положил конец восьми войнам в мире.
"Знаете, как я их прекратил? Во многих случаях, в 60% случаев, я говорил: "Если вы не прекратите, я введу пошлины для обеих ваших стран, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - признался Трамп.
Но, по его словам, с Путиным этот метод не работает.
"Я действовал иначе, потому что мы не очень много ведем бизнеса с Россией, понимаете? Он не из тех, кто много покупает у нас. Думаю, он хочет прийти и торговать с нами, хочет заработать много денег для России, и я думаю, это замечательно", - сказал Трамп.
Зеленский об окончании войны
Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал фактор, который заставит РФ закончить войну против Украины. По его словам, каждое усиление Украины приближает завершение войны. Поэтому к миру Россию будут побуждать решения партнеров.
Также в концеоктября Зеленский заявлял, что в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.
"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", - сказал глава государства.
Трамп об окончании войны
После встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в октябре Трамп заявлял о важности остановить убийства и заключить соглашение о завершении войны в Украине.
"Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и теплой, но я сказал ему, так же как и решительно посоветовал президенту Путину: пришло время остановить убийства и заключить сделку!", - написал он в соцсети Truth Social.