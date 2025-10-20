Ми наблизились до можливого закінчення війни, - Зеленський
Україна разом зі світовими партнерами наблизилась до можливого завершення війни з Росією. Передусім цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
"Цю війну так швидко закінчити не вдається"
Зеленський наголосив, що ситуація в Україні не має аналогів у світі, а її масштаби значно перевищують інші збройні конфлікти.
"Я не хочу принижувати або перебільшувати ту чи іншу країну, але ми не можемо порівнювати те, що є на Близькому Сході, і те, що відбувається тут. Це абсолютно різний обсяг війни. Це різна історія", - зазначив він.
Президент підкреслив, що попри спільний біль і втрати, війна в Україні відрізняється рівнем застосованих засобів і масштабом операцій.
"Там є, безумовно, такі ж жертви, такі ж живі люди, і, на жаль, великі втрати. Але це не можна порівняти. Втрати, засоби і обсяг війни не можна просто порівняти", - наголосив Зеленський.
Він також нагадав, що українська армія вже понад три роки веде бойові дії проти значно потужнішого ворога.
"Ми воюємо з армією Росії. Тому цю війну так швидко закінчити не вдається", - сказав президент.
"Ми наблизились до можливого закінчення війни"
Водночас Зеленський заявив, що останнім часом з’явились передумови для реального просування до миру.
"Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни.
"Такий у нього і у світі настрій: давайте зараз всі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України", - зазначив він.
Президент додав, що Україна активно користується цим настроєм, аби посилити свій тиск на Росію як військово, так і дипломатично.
"Ми робимо в такому настрої якісь кроки - "Томагавки" тощо, і це нові кроки, і вони дійсно підтискають Росію", - підкреслив Зеленський.
Зустріч у Вашингтоні та пропозиція Трампа
За інформацією Reuters, Трамп підштовхував Зеленського до передачі Росії низки територій під час напруженої зустрічі у п'ятницю, яка викликала розчарування в української делегації.
Трамп також відмовився надати Україні ракети "Томагавк" та висловився про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві.
Після зустрічі із Зеленським Трамп публічно закликав до припинення вогню на лінії фронту, і український президент потім підтримав цю позицію у коментарях журналістам.
На запитання, чи він говорив Зеленському, що Україна має передати весь Донбас Росії, Трамп відповів негативно. "Нехай усе буде поділено так, як є. Зараз все поділено. Думаю, 78% території вже зайнято Росією", - сказав Трамп.