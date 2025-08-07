Трамп поставив Путіну ультиматум щодо зустрічі? Politico з'ясувало, до чого тут Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін повинен зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Це умова для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Представник Білого дому заявив виданню, що Трамп проведе зустріч із Путіним лише після того, як диктатор зустрінеться із Зеленським.

За словами джерела, тільки після двосторонніх зустрічей можна буде говорити про зустріч у форматі "Трамп-Зеленський-Путін".

"Подальша участь Трампа свідчить про те, що він все ще бачить можливість завершити конфлікт дипломатичним шляхом, хоча нові умови можуть ускладнити зацікавленість Путіна в переговорах. Адже він досі відмовлявся зустрічатися із Зеленським", - пише видання.

Як пише Politico, наразі залишається незрозумілим, що означають будь-які потенційні зустрічі для п'ятничного терміну Трампа щодо введення додаткових санкцій проти країн, які купують російську енергію. Адже той погрожував вжити таких заходів, щоб покарати Москву, якщо Путін не зробить кроків для припинення війни в Україні.

"Трамп все більше обурюється роллю Росії в продовженні конфлікту та перешкоджанні мирним переговорам, оскільки Москва продовжує авіаудари по цивільних об'єктах в Україні", - пише Politico.

Зустріч Трампа з Путіним

Варто нагадати, що за даними The New York Times, Трамп має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.