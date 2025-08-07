Не тільки з Путіним. Трамп може провести окрему зустріч із Зеленським, - WP
Президент США Дональд Трамп може провести окремі зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським перед можливим тристороннім самітом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Неназваний високопоставлений український чиновник розповів, що можливість окремих зустрічей обговорювалася під час вчорашньої розмови Трампа з європейськими лідерами.
WP пише, що рішення помічника глави Кремля Юрія Ушакова применшити значення тристоронньої зустрічі підкреслило триваючу напруженість. При цьому зараз обидві сторони прагнуть зустрітися з Трампом першими, враховуючи переваги, які це може дати.
Зустріч Трампа з Путіним
Нагадаємо, раніше The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним наступного тижня.
Після цього американський лідер планує провести тристоронній саміт за участю Путіна і президента України Володимира Зеленського.
При цьому про плани про окрему зустріч із Зеленським інформації поки що не було.
Сам глава Кремля сьогодні, 7 серпня, розповів, що він"не має нічого проти" зустрічі із Зеленським. Але для цього він хоче, щоб були створені умови, до яких "ще далеко".