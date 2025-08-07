ua en ru
Трамп поставил Путину ультиматум по встрече? Politico выяснило, при чем здесь Зеленский

Четверг 07 августа 2025 23:25
Трамп поставил Путину ультиматум по встрече? Politico выяснило, при чем здесь Зеленский Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это условие для его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Представитель Белого дома заявил изданию, что Трамп проведет встречу с Путиным только после того, как диктатор встретится с Зеленским.

По словам источника, только после двусторонних встреч можно будет говорить о встрече в формате "Трамп-Зеленский-Путин".

"Дальнейшее участие Трампа свидетельствует о том, что он все еще видит возможность завершить конфликт дипломатическим путем, хотя новые условия могут усложнить заинтересованность Путина в переговорах. Ведь он до сих пор отказывался встречаться с Зеленским", - пишет издание.

Как пишет Politico, пока остается непонятным, что означают любые потенциальные встречи для пятничного срока Трампа по введению дополнительных санкций против стран, которые покупают российскую энергию. Ведь тот угрожал принять такие меры, чтобы наказать Москву, если Путин не предпримет шагов для прекращения войны в Украине.

"Трамп все больше возмущается ролью России в продолжении конфликта и препятствовании мирным переговорам, поскольку Москва продолжает авиаудары по гражданским объектам в Украине", - пишет Politico.

Встреча Трампа с Путиным

Стоит напомнить, что по данным The New York Times, Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

Затем президент США планирует провести трехсторонний саммит с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского. При этом сначала об отдельной встрече с Зеленским информации не было. Но впоследствии The Washington Post написало, что Трамп может провести отдельные встречи с Путиным и Зеленским перед возможным трехсторонним саммитом.

Сам глава Кремля сегодня, 7 августа, рассказал, что он"не имеет ничего против" встречи с Зеленским. Но для этого он хочет, чтобы были созданы условия, до которых "еще далеко".

